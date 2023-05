Napoli: traffico in tilt e migliaia di persone al centro città

Il centro di Napoli sta ospitando migliaia di persone, tutte unite per festeggiare il terzo scudetto della formazione azzurra. Tutti i tifosi presenti allo Stadio Maradona sono poi scesi al rione Sanità, per dare sfogo alla gioia per un titolo atteso 33 anni. Nelle strade e nei vicoli del rione il traffico è andato completamente in tilt subito dopo il fischio finale della partita. Migliaia di persone, sciarpe, bandiere e centinaia di batterie di fuochi d’artificio e tantissimi fumogeni stanno colorando il cielo di azzurro, ma anche di rosso, bianco e verde.