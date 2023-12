Napoli, Sky Sports UK rivela: “Simeone vuole giocare di più, chiederà la cessione”

Secondo un’indiscrezione di Sky Sports Uk, Giovanni Simeone vorrebbe lasciare il Napoli in questa finestra di calciomercato. Come si legge sul portale inglese infatti, nei prossimi giorni il Cholito chiederà ufficialmente la cessione alla società partenopea per andare in un club capace di garantirgli un minutaggio maggiore. In passato diverse squadre avevano chiesto informazioni per l’attaccante argentino, tra queste West Ham e Newcastle in Premier League, Borussia Dortmund e Eintracht Francoforte in Bundesliga, Villarreal, Siviglia e Real Betis in Liga.

Simeone è sbarcato a Napoli nell’estate 2022 dall’Hellas Verona, in un’operazione da 15,5 milioni di euro complessivi tra prestito e riscatto. In questa stagione però ha trovato poco spazio finora, sia con Garcia che con Mazzarri, collezionando soltanto 432 minuti in tutte le competizioni e mettendo a segno una rete in campionato e una in Champions League. Nonostante la squalifica di Osimhen, anche nella gara contro il Monza il Cholito partirà dalla panchina, con il tecnico toscano che gli ha preferito Raspadori.