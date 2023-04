Napoli, si va verso la festa Scudetto al Plebiscito: “Prefettura decide sull’affluenza”

La città di Napoli si mobilita per la festa Scudetto. Un obiettivo sempre più probabile, che sta superando anche i riti di una città storicamente scaramantica. A tal proposito, “l’affluenza di Piazza Plebiscito sarà stabilita dalla Prefettura per l’evento di festa”, spiega il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine dell’inaugurazione della mostra su Picasso al Mann. “Il tema – ha detto Manfredi – è capire cosa la Questura e la Prefettura di Napoli decideranno sulla disponibilità di accesso alla piazza del Plebiscito e alle altre piazze della città. Esiste infatti il decreto Gabrielli, fatto dopo gli eventi di Torino, che dà un numero contingentato di presenze per garantire la sicurezza. Il numero di Plebiscito oscilla tra i 20 e le 30mila persone. Poi è chiaro che il piano di sicurezza deve essere approvato dalla Prefettura e dalla Questura, non siamo noi a stabilirlo. E’ un tema che dovrà essere ben valutato per scegliere”.