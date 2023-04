Fiorentina, Milenkovic alle prese con la febbre: non ci sarà contro la Cremonese

Nikola Milenkovic è ancora alle prese con la febbre: il difensore serbo non ci sarà, dunque, per l’andata della semifinale di Coppa Italia che vedrà la Fiorentina opposta alla Cremonese, gara che avrà inizio alle ore 21 di stasera allo Stadio Zini. Come raccolto da Firenzeviola, stamattina è stata presa la decisione di non far partire il calciatore viola per una trasferta che, a questo punto, non avrebbe potuto giocare.