Napoli: la sconfitta con il Milan non rallenta gli allestimenti della festa Scudetto

Nonostante la pesantissima scondfitta per 0-4 incassata in casa contro il Milan, e nonostante anche le tensioni tra gruppi di ultrà e la società azzurra con gli scontri in Curva domenica sera, non si fermano gli allestimenti per la festa Scudetto in casaNapoli. Festa alla quale manca praticamente soltanto la data. Ad oggi, sulle finestre dei palazzi di Corso Vittorio Emanuele, sono comparsi i volti stilizzati dei due attaccanti azzurri, Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen.