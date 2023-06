Napoli-Sampdoria 2-0, Osimhen: “Sono felice, auguro il meglio a Spalletti”

“Sono felice per quello che abbiamo fatto in questa stagione. Adesso pensiamo al prossimo campionato pensando anche alla possibilità di poter vincere la Champions League”. Così Victor Osimhen ai microfoni di Dazn dopo la vittoria conquistata nell’ultima di campionato con la Sampdoria, grazie anche alla rete su rigore segnata dal nazionale nigeriano nella ripresa. Infine l’attaccante chiude parlando anche di Spalletti, che dal prossimo anno non siederà sulla panchina del Napoli. “Auguro il meglio a mister Spalletti per il futuro. Ha meritato il titolo di miglior allenatore del campionato”.