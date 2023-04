Inter-Lazio oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Nel match valevole per la trentaduesima giornata di Serie A 2022/2023, l’Inter ospita tra le mura amiche la Lazio. Sfida fondamentale per entrambe le squadre e che rischia di risultare decisiva anche in chiave scudetto per il Napoli. Qualora i biancocelesti non dovessero vincere, infatti, la squadra di Spalletti potrebbe laurearsi aritmeticamente campione d’Italia battendo la Salernitana. Uno scenario che la Lazio cercherà di evitare, ma che invece si augura l’Inter, a caccia di punti per raggiungere al quarto posto Milan e Roma e infiammare la lotta Champions. All’andata finì 3-1 per i ragazzi di Sarri, chi avrà la meglio stavolta? La sfida è in programma oggi, domenica 30 aprile alle 12:30 presso lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Dazn, Sky Go e NOW.