Napoli-Salernitana, Kvaratskhelia ammonito: era diffidato, squalifica con la Lazio e non in Supercoppa

Khvicha Kvaratskhelia è stato ammonito dall’arbitro Marinelli nel recupero di Napoli-Salernitana ed era diffidato, per questo motivo sarà squalificato: ma quando? La risposta è semplice: non nel prossimo impegno degli azzurri contro la Fiorentina nella semifinale di Supercoppa Italiana, ma per la prossima sfida di campionato, quella contro la Lazio in programma fra due settimane. Brutta perdita per uno scontro Champions per Mazzarri.