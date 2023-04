Masters 1000 e Wta Madrid 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 1 maggio con Trevisan

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo di Madrid per la giornata di lunedì 1 maggio 2023. Giornata piena nella capitale iberica, dove si disputano gli incontri della parte bassa del tabellone maschile, ancora fermo al terzo turno, e si giocano anche tutti gli ottavi di finale femminili. Tra questi, ovviamente, c’è anche quello di Martina Trevisan: l’azzurra scenderà in campo non prima delle 18:00 contro Jessica Pegula, terza testa di serie della manifestazione. Di seguito il programma completo.

PROGRAMMA DOMENICA 30 APRILE

MANOLO SANTANA STADIUM

Ore 11:00 – Shevchenko vs (2) Medvedev

Ore 13:00 – (WC) Andreeva vs (2) Sabalenka

Ore 16:00 – (26) Badosa vs (9) Sakkari

Ore 20:00 – (25) Baez vs (4) Tsitsipas

a seguire – (1) Swiatek vs (22) Zheng o (16) Alexandrova

ARANTXA SANCHEZ STADIUM

Ore 11:00 – Sherif vs (24) Mertens

a seguire – Cachin vs (9) Tiafoe

a seguire – (Q) Safiullin vs Zapata Miralles

a seguire – (8) Fritz vs Garin

Non prima delle 18:00 – (3) Pegula vs (18) Trevisan

STADIUM 3

Ore 11:00 – (14) Samsonova vs (31) Begu

a seguire – (16) De Minaur vs (Q) Karatsev

a seguire – (8) Kasatkina vs (12) Kudermetova

a seguire – (11) Krejcikova o Wang vs (27) Martic o Kalinskaya

a seguire -Zhang vs (11) Norrie

STADIUM 4

2°match dalle 11:00 – Lajovic vs (LL) Struff