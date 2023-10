Napoli, Rudi Garcia: “Non ho apprezzato il post-Fiorentina, mancanza di rispetto nei miei confronti”

Rudi Garcia, tecnico del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match della nona giornata di Serie A 2023/2024 contro l’Hellas Verona: “Io sono sereno e tranquillo, tuttavia dire che non ho apprezzato il dopo Fiorentina è dire poco. E’ stata una mancanza di rispetto nei miei confronti, ma ci tengo a ringraziare i giornalisti che mi hanno sostenuto e i tanti tifosi che mi hanno incoraggiato. Non dico che abbiamo fatto tutto bene contro la Fiorentina, ma neanche tutto male“. “Garcia ha poi aggiunto: “Ho trovato questa vicenda molto sproporzionata, per questo non sono stato contento. Ma ciò che conta è solo il mio lavoro con la squadra e i miei rapporti con dirigenti e società. La cosa più importante è che ho ricevuto il sostegno. Mi prendo le mie responsabilità per ciò che è successo contro la Fiorentina, ma sono un po’ deluso perché pensavo che avere un atteggiamento collaborativo sarebbe stato più onesto. Adesso invece mi sono venuti un po’ di dubbi. Nient’altro: ora è importante vincere a Verona“.

“A Verona è sempre difficile vincere, ma andremo lì per questo. Vogliamo ripartire dopo l’ultima partita di campionato, dovremo essere bravi nel gioco con e senza palla. Il Verona è una squadra che segna poco ma subisce anche poco. Sarà una partita difficile, ma io insieme ai giocatori e allo staff siamo pronti – ha proseguito Garcia – Turnover e pochi allenamenti per via delle tante partite in pochi giorni? Non c’è tutto da cambiare quando vieni da una striscia positiva iniziata nel secondo tempo a Genova e finita contro il Real Madrid. Non è che se i giocatori sono stanchi allora non si lavora. Ad esempio abbiamo lavorato sui calci piazzati, raccogliendo il frutto di questo lavoro. Ritiro? La preseason serve a mettere tante soluzioni nelle gambe e nella testa dei giocatori per affrontare diverse situazioni“.

Il tecnico francese si è poi soffermato sui singoli: “Non mi lamento degli infortunati. Ho fiducia in chi può partire titolare e chi può subentrare. Questa rosa è costruita quasi con tre punte centrali, tra cui Raspadori. E’ complicato farle giocare tutte, ma quando ce ne sono due è una risorsa importante. La cosa positiva è che hanno caratteristiche differenti e posso usarli in momenti diversi della gara. In attacco siamo coperti, mentre a centrocampo è un po’ diverso. Abbiamo preso Cajuste per questa cosa, può giocare mezzala o regista quindi sostituirà Zambo-Anguissa con carattere e qualità. Coppia Rrahmani-Natan in difesa? E’ possibile. Sembra che Amir abbia recuperato. La scorsa settimana ha lavorato con cautela per non rischiare, mentre questa settimana si è allenato normalmente. Gli manca solo del minutaggio. Amir può giocare sia con Natan che con Ostigard. E’ positivo avere almeno 3 dei miei 4 centrali per le prossime partite. Penso che anche Juan Jesus tornerà a breve visto che non ha nulla di grave“.

“I giocatori sono sicuramente motivati e ora lo mostreremo tutti insieme. Vogliamo vincere a tutti i costi perché è una partita importante. Oltre a Osimhen che si è infortunato, gli altri nazionali stanno bene. Anche Olivera che è uscito anzitempo contro il Brasile sta bene. Tornerà oggi e sarà stanchissimo, ma fisicamente sta bene – ha concluso Garcia, che non ha voluto esprimersi sul caso scommesse – Preferisco non rispondere. Oggi parlo solo del Verona. Ho un’opinione, ma non mi sembra il caso di parlarne ora“.