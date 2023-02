Napoli, record da raggiungere: massimi punti in Serie A e finale Champions

Il Napoli continua senza sosta la corsa verso lo scudetto. La formazione di Luciano Spalletti sogna di arrivare alla vittoria del tricolore e battere il record registrato dalla Juventus di Conte nella stagione 13/14: all’epoca i bianconeri collezionarono 102 punti, ne mancano 38 agli azzurri per battere il record. Altro traguardo, anche se più difficile, sarebbero le 17 vittorie consecutive come l’Inter di Mancini del 2006-07: a Di Lorenzo e compagni ne mancano altre 9 per ottenere questo traguardo fissato a quota 15. Voglia di record anche da parte di Victor Osimhen, raggiungere il record di goal, 36 in una singola stagione: come registrato in passato da Gonzalo Higuain e Ciro Immobile.