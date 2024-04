Napoli, Osimhen: “Prima delle partite dico le mie preghiere, sono molto credente”

Victor Osimhen, in un’intervista con la piattaforma digitale sullo sport Betsson.Sport, pubblicata su Youtube dal club azzurro, parla di se stesso alla fine di una stagione amara per il Napoli, probabilmente la sua ultima in maglia azzurra: “Io mi definisco determinato, penso di essere quel tipo di persona che non si arrende mai, in qualsiasi circostanza mi trovo. Cerco sempre di impegnarmi al massimo per raggiungere quello che mi sono prefissato”.

Sui tifosi del Napoli: “Sono straordinari, quando devo cercare una parola per descriverli resto senza parole perché sono assolutamente travolgenti. E’ elettrizzante, una città così grande che prende il calcio così seriamente e il modo in cui i tifosi supportano la squadra è veramente da non credere. Per me è una sensazione fantastica, a Napoli sono i tifosi che rendono la quadra ciò che è. Il modo in cui tifano la squadra e ogni giocatore è davvero incredibile”.

Osimhen, quest’anno di 15 gol in 28 partite, in una stagione travagliata tra l’infortunio e la partenza per la Coppa d’Africa, spiega il suo rituale prepartita: “Prima di tutto dico le mie preghiere, visto che sono molto credente, e ascolto alcune canzoni che mi motivano. Poi, ripenso alla partita precedente, a tutti gli errori che ho fatto così da poterli correggere. Se non segno comunque provo ad aiutare la squadra, provo a difendere, provo a vincere e a combattere per loro sul campo”.