Napoli, Osimhen lavora in gruppo. Lobotka, Cajuste e Zielinski rientrati dalle nazionali

Nuova giornata di allenamento per il Napoli, sceso in campo nel pomeriggio al Konami Training Center in vista del match contro l’Atalanta in programma sabato alle ore 12.30 per la trentesima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e seduta finalizzata al possesso palla. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro tecnico tattico e partitina finale. Osimhen si è allenato in gruppo. Lobotka, Cajuste e Zielinski sono rientrati dagli impegni con le Nazionali e hanno svolto lavoro di scarico. Presente al centro sportivo anche il tennista Fabio Fognini che ha salutato mister Calzona e i calciatori azzurri.