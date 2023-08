Napoli, Osimhen fa impazzire l’Arabia Saudita: il suo nome è il più cercato su internet

Mentre il Napoli continua a prepararsi al suo esordio in campionato, Victor Osimhen è alle prese con un nuovo infortunio. L’attaccante nigeriano, dunque, potrebbe non essere presente per la prima giornata di Serie A, ma la sua presenza è messa in dubbio anche dal mercato e non solo dai problemi fisici. L’Al-Hilal non ha intenzione di mollare la presta ed è pronto a rilanciare nuovamente per strappare il giocatore ai campioni d’Italia. Nel frattempo, stando a quanto riportato da ‘Il Mattino’, il nome di Osimhen è diventato il più cercato dai tifosi in Arabia Saudita. I dati estratti da Google Trends evidenziano come il nome del nove sia stato quello più ricercato nel corso dei giorni 4 e 5 agosto. E come sottolineato dal noto quotidiano, non è un caso che il picco massimo di ricerche si sia verificato nella regione urbana di Ryad, capitale saudita e città dell’Al-Hilal.