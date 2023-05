Napoli, Osimhen: “Eravamo gli underdog, invece adesso andiamo a festeggiare lo Scudetto”

“Andiamo a celebrare lo scudetto insieme al nostro pubblico nel nostro stadio, ho lavorato tanti anni per raggiungere questo scudetto e ora me la godo. Eravamo gli underdog, nessuno ci dava per favoriti, invece noi ci credevamo, io siamo qui da tanto tempo e sto lottando da tanto tempo”. Queste le dichiarazioni di Victor Osihmen a Dazn. L’attaccante protagonista dello Scudetto si è anche lasciato andare ad un piccolo coro in diretta: “E se ne va, la capolista se ne va”.