Napoli-Milan, gol di Politano che la riapre: Pellegrino ingenuo, Maignan sorpreso

C’è il gol di Matteo Politano che riapre Napoli-Milan a inizio secondo tempo al Maradona ed è un gol un po’ regalato e subito in modo evitabile dai rossoneri, che così riportano in partita gli azzurri e vanificano in parte la super doppietta di Giroud nel primo tempo. In primis, Marco Pellegrino all’esordio in campionato è davvero ingenuo nel farsi superare dall’esterno, poi ecco che la conclusione violentissima buca Maignan che non riesce a respingere.