Napoli-Milan 2-2, Pioli: “Fino al loro primo gol abbiamo giocato meglio noi. Amarezza, che spreco”

“L’errore è stato quello di concedere il primo gol, perché abbiamo rimesso in partita un avversario rispetto al quale, fino a quel momento, avevamo fatto meglio. Per quel che abbiamo creato oggi, i due gol fatti sono troppo pochi. Peccato. Uscire con un punto è un dispiacere: c’è amarezza, sprecato un doppio vantaggio”. Lo ha detto l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, a Dazn dopo il pareggio contro il Napoli: “Ho tolto Giroud e Leao perché avevamo bisogno di forze fresche. Arrivavamo da tre partite in una settimana. Leao chiede spiegazioni? Le darò a lui. Quando si va sul 2-0 bisogna portare la partita a casa. Nel primo tempo abbiamo dominato. È importante creare tanto e fare un calcio offensivo. I nostri centrocampisti si sono inseriti spesso. Vogliamo essere competitivi e continuare a vincere. Vogliamo vincere il campionato, così come almeno altre quattro squadre. Inter, Juventus e Napoli sono fortissime ma noi siamo vicini, se non allo stesso livello”.

E ancora: “Il mio contratto? Al mio futuro ora non ci penso. La nota negativa sono gli infortuni. Kalulu non avrebbe dovuto giocare, non si capisce se sia una contusione o un risentimento. Pulisic ha un affaticamento al flessore. Pellegrino ha avuto una brutta distorsione alla caviglia e non riusciva più a correre”.