Napoli, Mazzarri: “Vittoria sofferta, bravi a crederci fino all’ultimo”

L’allenatore del Napoli Walter Mazzarri ha parlato ai microfoni di DAZN commentando la vittoria in rimonta contro il Verona: “Quando si fa fatica a vincere c’è poi più gusto alla fine, oggi è stata una sofferenza in panchina. Abbiamo creato tanto dominando il possesso palla, mi è piaciuto che la squadra ci ha creduto sempre cercando fino all’ultimo la vittoria. È questo che mi piace delle mie squadre“. Poi sul mancato rigore su Kvaratskhelia a inizio ripresa: “Era un momento in cui giocavamo benissimo, era un rigore abbastanza netto e il Var doveva chiamarlo perché aprendo la partita si poteva poi fare una prestazione ancora più bella e con qualche gol in più“.

Mazzarri ha poi proseguito: “Stiamo crescendo di condizione, Kvara dopo il gol si è acceso anche per il morale. Dopo il pari la squadra era tutta viva, stiamo recuperando energia grazie anche ai cambi che hanno dato linfa. Kvara ha una classe immensa, può giocare anche in mezzo come fa in nazionale per evitare che gli creano una gabbia addosso“. Poi su Zielinski: “Non ci sono problemi, un professionista deve onorare fino alla fine il contratto. Se sta bene anche in allenamento potrà giocare, per la Champions è anche normale puntare su chi sarà il futuro del Napoli come Lindstrom“. Infine sul prossimo impegno contro il Milan: “Ora mancano 16 partite, per noi sono tutte finali. Cerchiamo di fare il massimo in ogni partita e poi tireremo le somme. Il mercato è finite, ora dobbiamo giocarcela con tutti e poi si vedrà“.