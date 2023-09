Napoli, Lindstrom: “Potevo andare a Liverpool, ma ho scelto di venire qui”

Jesper Lindstrom ha voluto fortemente Napoli, nonostante la concorrenza di altre squadre. A rivelarlo è stato lui stesso in una intervista concessa al portale danese Tipsbladet. “All’inizio del mercato credevo che sarei rimasto all’Eintracht Francoforte ma poi il club ha dovuto cedere alcuni giocatori per via del Fair Play Finanziario. C’era anche il Liverpool su di me ma lì quanti minuti avrei potuto giocare? Sarebbe stato intelligente andare al Liverpool? Io tifo Liverpool, quindi sarebbe stata una destinazione gradita. Se non gioco, però, tanto vale sedersi e guardarli in TV. Adesso ho un’età nella quale devo giocare con continuità. Per questo penso che venire a Napoli sia stata una buona scelta. Qui mi hanno detto che giocherò e avrò molte chance”, ha rivelato il danese.