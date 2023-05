Napoli, la pagina Instagram di Maradona celebra lo scudetto: “Una gioia per la città, per la storia”

Il Napoli è campione d’Italia per la terza volta nella sua storia, per la prima volta senza Diego Armando Maradona, il profeta che aveva portato qui gli scudetti del 1987 e del 1990, e soprattutto a due anni e mezzo dalla sua scomparsa, avvenuta il 25 novembre 2020. E dopo il Mondiale vinto dall’Argentina, ecco che l’altro grande popolo di Maradona torna a commuoversi e sorridere per un traguardo atteso 33 anni: Napoli, lo scudetto è tuo. E Diego non poteva non esimersi dal celebrare questo traguardo che sicuramente ha vissuto anche se nell’aldilà, nel paradiso dei grandi di calcio. Così, si rianima il suo profilo ufficiale Instagram con un post che celebra lo scudetto partenopeo, divenuto certo dopo l’1-1 conquistato dagli azzurri sul campo dell’Udinese. “Una nuova data da ricordare, una nuova gioia per la città, per la gente, per la storia. Grazie a tutti voi ragazzi! FORZA NAPOLI”, ha scritto Maradona, che non poteva in qualche modo non farsi sentire in questo giorno così bello per tutta la sua gente, quel suo popolo che grazie a lui aveva trovato il riscatto negli anni Ottanta e Novanta, e che adesso può sorridere ancora.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diego Maradona (@maradona)