Napoli, Koulibaly: “L’arrivo di Conte una fortuna, Lukaku può fare grandi cose”

Kalidou Koulibaly ha rilasciato un’intervista in esclusiva al Corriere dello Sport, parlando dell’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli: “Il club è reduce da una stagione difficile ma riparte da un allenatore che conosce bene il livello del calcio italiano: il suo approdo al Napoli è una fortuna. Ho sentito che sta massacrando i giocatori in allenamento, sa come riportare il Napoli nelle posizioni di vertice“. Sul suo rapporto col tecnico pugliese invece: “Mi sarebbe piaciuto molto giocare per lui, ma purtroppo non ci siamo ancora riusciti. Mi voleva al Chelsea, ma decisi di restare al Napoli. Quando poi mi trasferii in Premier League invece lui non c’era più. Ci siamo sentiti qualche giorno fa, è un grande“.

Koulibaly, che attualmente milita nell’Al-Hilal, in Arabia Saudita, ha poi parlato della Serie A: “La segue sempre perché è un campionato bellissimo. Basta guardare il livello dell’Inter, il calciomercato che sta facendo la Juventus, la crescita delle romane e anche le grandi cose fatte da Bologna e Atalanta. Senza dimenticare, ovviamente il ritorno del Napoli“. Su Alessandro Buongiorno: “Se può essere il mio erede? Piuttosto quello di Kim. E’ un difensore giovane che ha esperienza e forza: è il profilo giusto e potrà togliersi tante soddisfazioni“. Infine, un pensiero su Romelu Lukaku, in trattativa con i partenopei: “Credo che possa essere l’erede giusto di Osimhen. Può fare grandi cose in una squadra come il Napoli: è un attaccante importante e con Conte ha vissuto le migliori stagioni della sua carriera“.