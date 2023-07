Napoli, infortunio per Lobotka in amichevole con la Spal: problema muscolare

Tegola in casa Napoli per l’infortunio occorso a Stanislav Lobotka a un minuto dalla fine dell’amichevole contro la Spal. Il centrocampista, perno della mediana azzurra e assoluto titolare, è uscito per un problema che sembra essere di natura muscolare, ma ne sapremo di più una volta che il club emetterà un bollettino medico sulle sue condizioni. Lo slovacco ha lasciato spazio a Coli Saco.