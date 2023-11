Napoli in silenzio stampa dopo il ko con l’Empoli: nessun commento di Garcia

Il Napoli entra in silenzio stampa dopo la sconfitta casalinga contro l’Empoli che può segnare forse in modo definitivo la panchina di Rudi Garcia. Un gol di Kovalenko al 91′ ha condannato gli azzurri dopo una partita che ha visto il tecnico lasciare Kvaratskhelia in panchina dal primo minuto. Si apre l’era delle riflessioni per Aurelio De Laurentiis che oggi ha seguito il primo tempo in compagnia di Fabio e Paolo Cannavaro. Non è detto che sia un indizio, ma di certo la fase delle decisioni forti in casa azzurra potrebbe essere arrivato.