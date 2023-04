Napoli, il club: “Con la Salernitana invitiamo i tifosi ad arrivare con largo anticipo”

Con un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale il Napoli ha invitato i propri tifosi ad arrivare allo stadio Diego Armando Maradona con largo anticipo per la sfida di domani contro la Salernitana, la gara che, in caso di passo falso della Lazio con l’Inter, può regalare lo Scudetto aritmetico con sei giornate di anticipo: “In occasione della gara di Campionato contro la Salernitana, in programma domani alle ore 15:00, in considerazione dell’elevato afflusso di spettatori previsto, la SSC Napoli invita tutti i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d’inizio, al fine di espletare correttamente le procedure d’ingresso. I tornelli apriranno alle ore 12:00, per consentire l’esecuzione dei controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico”.