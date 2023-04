Basket, Mondiali 2023: tabellone e gironi completi, Italia con Repubblica Dominicana, Filippine e Angola

Direttamente dalla Smart Arineta Coliseum di Quezon, City, nelle Filippine, si è tenuta la cerimonia che delineerà le sorti delle 32 Nazionali che parteciperanno al Mondiale di basket 2023 dal 25 agosto al 10 settembre in Filippine, Indonesia e Giappone. Debutti interessanti come quelli del Sudan del Sud e del Capo Verde. Ricordiamo la clamorosa esclusione dell’Argentina, eliminata dalla Repubblica Dominicana, e della Turchia. Osservata speciale la Spagna, campione europea in carica, e gli Usa, favoriti per la vittoria finale. Altra squadra che rientra sicuramente nelle favorite è la Francia del futuro numero 1 del draft 2023 Victor Wembanyama. Decima partecipazione su 19 totali per l’Italia, inserita nella 3ª fascia abbinata alla fascia 1,5 e 7 che andranno a comporre i gironi A, C, E, G, che proverà a dare continuità al quarto di finale negli Europei arrivato eliminando la Serbia di Jokic. Nella prima fase dal 25 al 30 agosto le squadre verranno divise in 8 gironi da 4 squadre ciascuna. Le partite dei gruppi A, B, C e D si disputeranno a Manila, capitale delle Filippine. Le partite dei gruppi E ed F in Giappone. Quelli dei gruppi di G e H in Indonesia. Passano solo le prime due di ogni girone. La fase finale, in cui le nazionali si porteranno dietro i risultati della prima fase, si giocherà tutta nelle Filippine. Gli ambassador della competizione sono Luis Scola e Dirk Nowitzki. I due ex campioni giocatori Nba hanno preso parte alla composizione dei gironi.

Sorteggio fortunato per l’Italia di Gianmarco Pozzecco, che finisce nel Gruppo A ed evita tutte le grandi squadre e se la vedrà con Filippine, Repubblica Dominicana e Angola. Da non sottovalutare la Repubblica Dominicana, che ha eliminato l’Argentina nelle qualificazioni. Tutto sommato sembra un girone piuttosto abbordabile per Fontecchio e compagni, che sperano di avere anche Paolo Banchero. In caso di qualificazione alla seconda fase l’Italia si andrà ad incrociare con le prime due del Girone B, che vede come favorita la Serbia di Jokic, già battuta dagli azzurri all’Europeo, su Porto Rico, Cina e Sudan del Sud. Super sfida nel Girone C con i favoritissimi Usa che trovano la Grecia di Antetokoumpo. Cenerentole del girone Nuova Zelanda e Giordania. Gruppo D con la Lituania di Sabonis e Valanciunas che parte favorita su Messico, Montenegro e Egitto. Sulla carta il girone di ferro è il Gruppo E con Germania, Finlandia, Australia e Giappone che si daranno battaglia per il passaggio del turno. I tedeschi di Schroden e i fratelli Wagner partono leggermente avanti sulla Finlandia del Most Improved Player Lauri Markannen. Anche il Giappone del nuovo giocatore dei Lakers Rui Hacimura e di Watanabe darà filo da torcere alle due squadre già citate. Da non sottovalutare l’Australia di Ben Simmons e Patt Mills, numero 3 del ranking Fiba. La Slovenia di Luka Doncic finisce nel Gruppo F con l’esordiente Capo Verde e il Venezuela. Seconda forza del girone la Georgia di Shengelia. Ottimo sorteggio per la Spagna di Sergio Scariolo, che pesca tre avversarie abbordabili come Iran, Costa d’Avorio e Brasile. Girone H che si preannuncia spettacolare con la Francia di Wembanyama, Fournier e Yabusele che se la vedrà con il Canada di Gilgeous-Alexander e la Lettonia di Porzingis. Quarta forza il Libano che parte come potenziale cenerentola del girone. Qui di seguito il tabellone del torneo.

GIRONE A

Angola, Repubblica Dominicana, Filippine, Italia

GIRONE B

Sudan del Sud, Serbia, Cina, Porto Rico

GIRONE C

Usa, Giordania, Grecia, Nuova Zelanda

GIRONE D

Egitto, Messico, Montenegro, Lituania

GIRONE E

Germania, Finlandia, Australia, Giappone

GIRONE F

Slovenia, Capo Verde, Georgia, Venezuela

GIRONE G

Iran, Spagna, Costa d’Avorio, Brasile

GIRONE H

Canada, Lettonia, Libano, Francia