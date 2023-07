Napoli, Garcia: “Osimhen vuole restare, sto scoprendo una città meravigliosa”

“Ringrazio tutti per l’accoglienza, si vede che i tifosi sono fieri ed entusiasti dei risultato ottenuti lo scorso anno. Sono contento di essere al Napoli, sto scoprendo una città meravigliosa. Del presidente De Laurentiis mi è piaciuta l’ambizione. Se abbiamo ambizioni serve avere una squadra come quella dell’anno scorso. Dato per assodato che Kim non sarà con noi, io vorrei tenere tutti gli altri. Ci sono alcuni profili che stiamo seguendo e possono aiutarci”. Lo ha detto Rudi Garcia, allenatore del Napoli, in conferenza stampa dal ritiro di Dimaro: “Maxime Lopez l’ho fatto esordire io, ha gran personalità. Ma non è uno che raggiungerà la nostra squadra perché non è il profilo che cerchiamo. Osimhen ovviamente l’ho sentito, posso assicurare che vuole rimanere, è contento di essere con noi e vuole fare ancora grandi cose”.

Sempre sul mercato: “Zielinski è sotto contratto, come Lozano. Sono a scadenza e quindi è logico che nel club si facciano delle valutazioni: venderli o tenerli. Io vorrei tenerli tutti. Fatemi parlare con loro, conterà quello che mi diranno”. E ancora: “Abbiamo il tempo di trovare un difensore centrale idoneo, il club ci lavora da un bel po’. Per me non c’è fretta, ne abbiamo tre. Cerchiamo un sostituto di Kim”. “Ringrazio Spalletti per le sue parole”, ha poi aggiunto rispondendo agli attestati di stima del suo predecessore.

Sulla costruzione dal basso: “A me piace partire da dietro, ma in una squadra c’è anche tanto di concretezza. Lasciatemi tempo perché la metà della rosa ancora non la conosco. Una buona squadra si vede quando perde una partita che doveva vincere, là si vede se hai una rosa di qualità”. Sugli obiettivi: “Il Napoli deve giocare la Champions, questo è sicuro. Il Napoli deve essere tutti gli anni nei primi quattro in campionato. E poi c’è la Champions in cui mi sembra che l’anno scorso si siano raggiunti i quarti per la prima volta, quindi anche questo è difficile da ripetere”

Infine, sullo scudetto: “Il Napoli ha vinto il terzo scudetto 33 anni dopo il secondo. Io ho vinto nel 2011 lo Scudetto e la Coppa di Francia dopo 52 e 55 anni col Lille, quindi so che vincere in queste condizioni è meraviglioso. Siamo Campioni d’Italia, dobbiamo dimostrarlo in campo”.