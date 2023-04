Napoli, festa rovinata dalla Salernitana: quanti punti mancano per lo scudetto

Festa rovinata dalla Salernitana, che gioca una grande partita e con Dia pareggia i conti al Maradona dopo il vantaggio di Olivera. E allora, niente scudetto azzurro, almeno non per oggi. Ma quanti punti mancano al Napoli per lo scudetto? La risposta è semplice, ma tiene conto adesso di due squadre, la Lazio e anche la Juventus che torna in corsa. Nel raffronto con i biancocelesti, serve solo un punto alla banda Spalletti, mentre nei confronti dei bianconeri ci sono due punti da conquistare per l’aritmetica. Dunque al Napoli servono due punti, a patto che la Juve vinca stasera col Bologna, in caso contrario solo un punto.

Ovviamente, gli azzurri possono festeggiare anche sul divano senza bisogno di dover vincere o pareggiare a Udine giovedì. La festa scudetto potrebbe concretizzarsi mercoledì e a distanza qualora la Lazio non dovesse battere il Sassuolo e la Juventus non essere riuscita a fare 6 punti tra Bologna e Lecce.