Napoli, De Laurentiis: “Presidente e tifosi, uniti per vincere” (FOTO)

Prove di pace. E di tifo, come è sempre stato. Come anticipato da Calcionapoli24, in giornata, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe incontrato alcuni esponenti del tifo organizzato partenopeo. E nel pomeriggio il patron ha pubblicato una foto che lo ritrae con alcuni tifosi sorridenti: “Napoli siamo noi. Presidente e tifosi uniti per vincere”. Alle 18:00 il Napoli ospita l’Hellas Verona, mentre martedì prossimo è in programma il ritorno dei quarti di finale di Champions contro il Milan. E il ‘Maradona’ potrebbe tornare la bolgia che è sempre stata nelle grandi occasioni.

