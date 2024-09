MOVIOLA – Verona-Torino, follia di Dawidowicz: gomitata volontaria, rosso diretto e rigore

Succede di tutto nel corso del primo tempo di Hellas Verona-Torino, match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Sul punteggio di 1-1, calcio piazzato per gli ospiti e la palla spiove in area di rigore ma Montipo esce in presa e la blocca in maniera sicura. Ma in area di rigore Dawidowicz compie una grave ingenuità e tira una gomitata volontaria sul volto di Sanabria e l’arbitro Marinelli, su suggerimento dell’assistente, espelle il difensore del Verona e fischia calcio di rigore. Decisione giusta.

Dagli undici metri si presenta lo stesso Sanabria che però colpisce il pallo, la palla torna sui suoi piedi e la mette in porta. Ma in questo caso il gol è irregolare in quanto non c’è stato il tocco del portiere e quindi si tratta di punizione a favore del Verona. Tre minuti di ordinaria follia.