MOVIOLA – Udinese-Milan, scontro Lucca-Pulisic: Maresca non fischia rigore

Episodio da moviola al minuto 28 di Udinese-Milan, match valido per la 21^ giornata di Serie A. Christian Pulisic e Lorenzo Lucca sono stati protagonisti di uno scontro aereo in area di rigore, con il giocatore del Milan che è arrivato prima sulla palla per poi finire a terra dopo uno scontro con l’avversario. I rossoneri hanno immediatamente recriminato un calcio di rigore, tuttavia l’arbitro Fabio Maresca ha lasciato correre senza indicare il dischetto. In silenzio anche il VAR, che ha evidentemente ritenuto opportuno non intervenire.