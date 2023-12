Paura in Casertana-Foggia, gioco sospeso: polizia in campo

di Mattia Zucchiatti 167

Attimi di paura all’intervallo di Casertana-Foggia, match del girone C di Serie C. La polizia ha fatto irruzione nel campo all’intervallo, dopo alcuni incidenti tra le tifoserie. Già nel primo tempo un fitto lancio di fumogeni aveva costretto i vigili del fuoco ad intervenire. La seconda frazione di gioco non è ripresa all’orario prestabilito. Le due squadre sono ancora negli spogliatoi.

AGGIORNAMENTO 22:10 – Le squadre sono ancora negli spogliatoi. Nuovo lancio di fumogeni dagli spalti. Il pubblico di casa canta “A Caserta non si passeggia”. Alcuni tifosi avrebbero cercato di forzare un cancello nel tentativo di entrare in contatto con i rivali. Da qui la decisione delle forze dell’ordine di intervenire.

AGGIORNAMENTO ORE 22:25 – Il Foggia è tornato in campo. Si dovrebbe riprendere tra pochi istanti

AGGIORNAMENTO ORE 22:27 – Anche Casertana in campo. Tutto pronto per il secondo tempo