MOVIOLA – Salernitana-Lazio, Gyomber su Immobile: giusto il rigore

Episodio da moviola al 40′ di Salernitana-Lazio. Sugli sviluppi di un lancio di prima intenzione di Cataldi, Ciro Immobile è caduto in area di rigore per un contatto con Norbert Gyomber, che scivola e trattiene l’attaccante biancoceleste. L’arbitro Prontera fa giocare, ma Pairetto al Var lo richiama. L’azione evidentemente non è macchiata da posizioni di fuorigioco e quindi il contatto è da rigore. Quello che Prontera assegna in un secondo momento dopo la revisione al monitor. Decisione giusta e gol dell’1-0 per Immobile, che si procura il rigore e realizza il suo 100esimo gol in trasferta in A.