MOVIOLA – Roma-Milan, Ibanez entrata durissima su Saelemaekers: per Orsato è giallo

Episodio da moviola nel corso del secondo tempo di Roma-Milan, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Olimpico Roger Ibanez entra in ritardo, con un intervento durissimo su Saelemaekers prendendolo in pieno. Per il direttore di gara, il signor Orsato di Schio, è cartellino giallo. Anche il Var Di Paolo conferma la decisione sul campo. L’intervento è brutto: il cartellino rosso ci poteva stare, è un intervento da arancione. Ibanez ha rischiato davvero tanto.