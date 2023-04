Inter, la possibile formazione contro la Lazio: ballottaggio tra Lautaro e Correa

L’Inter ha svolto quest’oggi l’ultima seduta in vista della sfida di domani contro la Lazio. Se i nerazzurri vincessero o pareggiassero contro la formazione di Sarri, aiuterebbero il Napoli a firmare la vittoria anticipata dello Scudetto. Nel frattempo il gruppo nerazzurro pensa all’obiettivo Champions League, ancora lontana se si guarda l’attuale classifica. Davanti a Onana la linea a tre sarà composta da Darmian, Acerbi e Bastoni, a centrocampo Brozovic con accanto Barella e Mkhitaryan Dumfries e Dimarco, in ballottaggio con Gosens. In attacco invece la scelta dovrebbe ricadere su Lukaku, insieme a colui che vincerà il ballottaggio, dubbio tra Lautaro e Correa.