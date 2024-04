MOVIOLA – Monza-Napoli, Zerbin su Ngonge: Doveri non fischia rigore, Var Abisso conferma scelta

Episodio da moviola nella seconda metà del primo tempo di Monza-Napoli, match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. All’U-Power Stadium i ragazzi di Calzona vanno a caccia del gol del pareggio: cross dalla destra con Ngonge che prende il tempo a Zerbin e dopo un incrocio di gambe cade per terra chiedendo a gran voce il calcio di rigore. Il direttore di gara, il signor Daniele Doveri di Roma, fa segno di continuare a giocare e anche in sala Var, Abisso di Palermo, avalla la decisione e non manda l’arbitro a rivedere l’azione. Zerbin ha rischiato tantissimo, l’incrocio con le gambe c’è, ma è stato giudicato come un episodio da campo e non come un chiaro errore.