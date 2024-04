MOVIOLA – Lecce-Empoli, contatto Pierotti-Walukiewicz sul gol di Sansone: per arbitro e Var tutto regolare

Episodio da moviola nel finale di Lecce-Empoli sul gol di Sansone che regala tre punti pesantissimi ai salentini in ottica salvezza. In particolare, i toscani si lamentano per il contatto tra Pierotti e Walukiewicz, a loro dire falloso. L’arbitro Mariani, però, lascia continuare, spiegando come si tratti di qualcosa di davvero minimo per portare a un fischio, e il Var concorda confermando la regolarità del gol. In effetti, è troppo morbido il difensore dei toscani nel difendere palla e se la fa scippare senza che ci sia chissà quale contatto, dunque non parrebbe esserci fallo: a parti invertite rispetto a Cacace-Bellanova, questa volta sono gli azzurri a venire beffati in modo analogo e senza che sia commessa una irregolarità.