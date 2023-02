MOVIOLA – Bologna-Inter, gol di Barrow annullato da Orsato col Var: fuorigioco Dominguez

Gol di Musa Barrow in Bologna-Inter, ma viene annullato dal Var con Orsato chiamato alla on field review. Si era sbloccata dunque subito al Dall’Ara con i nerazzurri che vengono colpiti dalla rete dell’attaccante gambiano, ma si deve andare al monitor perché sulla conclusione del felsineo c’è Dominguez in fuorigioco che copre la visuale a Onana. Nella stessa azione, fallo di mano di Darmian in area, ma non è rigore perché congruo dopo il tocco di piede. Dunque si resta 0-0, bene l’arbitro di Schio.