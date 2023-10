Monza-Salernitana, Paulo Sousa: “Sarà una partita diversa dalle altre. Candreva può giocare”

“Domani sarà una partita diversa dalla altre. Se gli diamo il tempo di giocare ci metteranno in difficoltà come hanno fatto in precedenti partite. Serviranno concentrazione, disponibilità fisica di ognuno, sappiamo quel che dobbiamo fare tatticamente e dobbiamo dare continuità alla dinamica del gioco migliorando la mira”. Queste le dichiarazioni del tecnico della Salernitana, Paulo Sousa in vista della sfida con il Monza. Sugli avversari: “Palladino è uno dei giovani allenatori in Italia che sta portando un calcio moderno, lo apprezzo tanto – ha detto Sousa -. Le caratteristiche dei giocatori gli consentono di avere qualità di possesso palla, quando non hanno linee di passaggio saltano l’uomo e creano gli spazi e questo dovrà portarci a una ulteriore concentrazione proprio per non permettere al Monza di giocare. Dovremo essere forti sul corridoio centrale, sulle fasce chi vincerà più volte i duelli si avvicinerà di più alla vittoria finale”.

Recuperato Candreva: “Antonio può partire dall’inizio, per Lassana invece è presto ma sarà con noi e potrà darci una mano eventualmente a gara in corso con un minutaggio giusto affinché non ci sia rischio di ricaduta – afferma il tecnico lusitano -. Tra i pali giocherà Ochoa. Tutti quelli che sono in rosa devono stare pronti per giocare. Qualcuno è più pronto per il livello della Serie A e noi cerchiamo di prendere le decisioni che ci danno più certezze iniziali di fare risultato”. Poi ancora sulla squadra: “Vedo un gruppo convinto, allegro e con voglia di lavorare – sottolinea Sousa -. Abbiamo fatto un’altra settimana di intensità. Tutti vogliono dare una mano alla squadra per fare risultato. Conosciamo le difficoltà che abbiamo, ma più una famiglia è unita e meglio è”.