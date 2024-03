Monza, Palladino: “Penso solo alla partita con il Genoa, ricorso di Gomez respinto”

Il tecnico del Monza Palladino si è soffermato sulla sfida di domani in campionato contro la sua ex squadra da calciatore, il Genoa: “Sarà una sfida emozionante. Sono molto legato alla città e a quei colori. In questo momento penso solo a questa sfida. Il mio futuro guarda solo a domani. Mi impegno ogni giorno allo stesso modo. Non pensavo potessimo essere in questa posizione di classifica a inizio anno. Da quello che so – prosegue Palladino – il ricorso del Papu Gomez è stato respinto. Sarà la società a comunicarlo. Per quanto riguarda la formazione, ci sono giocatori come Machin, Ciurria e Zerbin che hanno avuto poco spazio ultimamente. Birindelli è in grande crescita. Mancheranno Gagliardini e D’Ambrosio, oltre a Caprari e Samuele Vignato, che ha grandi problemi di pubalgia”.