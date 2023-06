Monza, la Curva ringrazia Berlusconi: “Eravamo certi che ci avresti dato gli anni più belli di sempre”

“Benvenuto Silvio: come Augusto, hai preso una società di solidi mattoni. Ora trasformalA in marmo. Grazie per il sogno”. Fu questo il testo dello striscione esposto dalla curva Davide Pieri, durante Monza-Triestina di Lega Pro, il 14 ottobre 2018, alla prima partita dei biancorossi con la nuova proprietà. La “A” maiuscola non fu un caso, la curva dice oggi di essere stata profetica: “Eravamo certi che l’intervento di Silvio Berlusconi avrebbe consegnato a noi monzesi gli anni sportivi più belli di sempre, anni indimenticabili, anni di emozioni e gioie incise nel marmo delle nostre vite e della nostra città. Grazie Presidente, la riconoscenza è eterna”.