Monza-Juventus, Gagliardini esulta in faccia a Rabiot. Il francese gli dedica una storia su Instagram (VIDEO e FOTO)

di Alessio Vinciguerra 30

Scintille tra Roberto Gagliardini e Adrien Rabiot nel concitato finale della sfida tra Monza e Juventus. Dopo il gol dell’1-1 firmato da Valentin Carboni, l’ex centrocampista di Atalanta e Inter viene ripreso mentre va a festeggiare proprio in direzione del calciatore francese. Una caduta di stile, ma soprattutto un festeggiamento un po’ troppo anticipato. Passano pochi istanti e Gatti segna il gol della vittoria per i bianconeri. Rabiot si prende la sua rivincita e nel post-partita dedica anche una storia a Gagliardini: “Impara sempre a rimanere umile perché finché l’arbitro non ha fischiato la fine della partita, tutto è ancora possibile. Ricordati di questo”, scrive il capitano della Juventus inserendo anche una emoji di un cervello.