Monza-Fiorentina, Palladino: “Critiche esagerate dopo ko contro il Milan. Scorso anno è irripetibile”

“Quanto fatto lo scorso anno è irripetibile. Per il resto abbiamo perso al contrario dello scorso campionato con tutte le squadre forti. Domani arriva la Fiorentina un’altra squadra forte e sappiamo che dovremo fare una grande partita. La Fiorentina è in salute, ha un tecnico bravo e puntano a stare nei primi posti”. Raffaele Palladino, allenatore del Monza, presenta in conferenza stampa la sfida contro la Fiorentina. “Non mi sono piaciute in questi giorni critiche esagerate contro la squadra. Sono critiche distruttive che non vanno bene. Negli scontri diretti con le squadre alla nostra portata non abbiamo mai perso. Ci sono tanti aspetti positivi che non vanno dimenticati, a partire dal fatto che siamo al 10° posto in classifica al pari della Lazio e lo stesso numero di gol realizzati. Abbiamo perso 3-0 a San Siro con il Milan, ma siamo arrivati 20 volte in zona tiro. Se ci sono critiche fatele a me, ma non attaccate i ragazzi”.

“Colpani domenica ha avuto un’occasione importante e se avesse fatto gol ora staremmo parlando di altro adesso”, spiega Palladino, dopo il ko per 3-0 contro il Milan. “Non sarebbero arrivate tutte quelle critiche. Il calcio è fatto di episodi, che cambiano una partita e il giudizio di un giocatore. Nelle ultime settimane Colpani si è messo sotto a lavorare come faceva a inizio campionato e ha capito di lavorare di più di quello che, tra virgolette, dico che è stato il suo momento di flessione. Fa parte del suo percorso di crescita e percepisco che andrà meglio”. Palladino spende qualche parola sul mercato: “Sono due ottimi giocatori, ma a gennaio ce ne sono tanti a cui poter attingere. Ma siamo tranquilli, abbiamo la fortuna di avere il numero uno del mercato, Adriano Galliani”.