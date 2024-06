Monza, il centro sportivo si chiamerà “Silvio e Luigi Berlusconi”. Galliani: “Grato al presidente”

A un anno dalla morte di Silvio Berlusconi, è stato intitolato il centro sportivo del Monza all’ex presidente. Si è tenuta a Monzello la cerimonia, alla quale hanno presenziato la squadra, i tifosi, le autorità e i media. A prendere la parola è stato Adriano Galliani, ad e vicepresidente vicario: “Se questo centro sportivo è diventato ciò che vedete il merito è del presidente. Abbiamo pensato che fosse romantico cambiare il nome del centro da ‘Luigi Berlusconi’ a ‘Silvio e Luigi Berlusconi’. In qualità di tifoso del Monza, non posso che essergli grato per aver portato il club in Serie A per la prima volta. Grazie alla sua passione e ai suoi investimenti, ha fatto diventare Monzello un centro d’eccellenza per tutta Italia“.

Ha poi preso la parola Matteo Pessina, capitano del Monza, che ha dichiarato: “Questa celebrazione significa molto per noi e vedere così tante persone è bello. Grazie per l’affetto“. Infine, ha parlato il vicesindaco di Monza Egidio Longoni: “Ringrazio Galliani per aver pensato a quest’iniziativa e la famiglia Berlusconi per questo dono alla città. Credo sia giusto dedicare il centro sportivo a Luigi e Silvio Berlusconi vista la particolare attenzione avuta dalla famigli a Monza e alla Brianza“.