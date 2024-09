Monza-Bologna, Italiano: “La squadra ha giocato con grande testa”

“Ci era mancata tanto, l’abbiamo cercata spesso e l’avremmo forse meritata anche prima, ma magari altre volte non avevamo fatto tutto per bene come invece è stato oggi. La squadra ha giocato con grande testa, in certe fasi della partita ha alzato tanto il livello della qualità. Vincere è importante perché fa crescere consapevolezza e autostima. Mi auguro che questa giornata ci dia una grande iniezione di fiducia”. Lo ha detto l’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano dopo la vittoria esterna sul campo del Monza. “I due gol di oggi? Abbiamo riempito l’area per bene sull’1-0, mentre il raddoppio è una bellissima giocata: come dico sempre, chi ha più fantasia ed estro la deve mettere a disposizione della squadra e in questo senso Santiago è stato bravissimo”, ha concluso Italiano.

“Sono molto contento, per me questa è stata una settimana importante con il debutto in Champions e il primo gol di questa stagione in serie A e oggi questa seconda rete”, ha detto Santiago Castro nel post gara. “Questa vittoria è un punto di partenza per noi, vogliamo continuare così. Il gol? Ho visto il difensore fare un passo indietro e ho pensato che fosse il momento giusto per tirare. Ora guardiamo alla prossima, non pensiamo ad Anfield e al Liverpool ma all’Atalanta”, ha concluso.