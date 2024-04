Monza-Atalanta 1-2, Palladino polemico con Dazn: “Devo rispondere al conduttore, dette cose inesatte”

“Partiamo dal palo? No, partirei dai commenti che sento in studio dal conduttore, ha parlato di una gestione di 70-80 minuti dell’Atalanta, ma non sono d’accordo. A mio avviso non è così, perché abbiamo fatto il 60% di possesso palla, tirato 19 volte. Siamo stati coraggiosi, è stata una delle migliori partite da quando guida questa squadra. Sentire, lo dico senza nessuna polemica, da addetti ai lavori che è stato un dominio dell’Atalanta per 70-80 minuti non sono d’accordo, ma il calcio è bello perché ognuno lo vede a proprio modo. Devo rispondere a queste cose, se vengono dette cose inesatte. Ha detto che è stata in comando? Sì, sì, va bene, non è un problema…”. Lo ha detto l’allenatore del Monza, Raffaele Palladino, a Dazn dopo la sconfitta contro l’Atalanta, polemizzando con il conduttore del post partita Marco Russo: “I cambi ci hanno dato una spinta in più, la squadra ha capito che potevamo andarli a prendere un po’ più alti. Mi è piaciuto davvero tutto, penso sia stata fatta una bella partita. Maldini? Ha tutto per arrivare a grandissimi livelli, non gli manca nulla, gli mancava soltanto un po’ di fiducia. Si è messo in discussione subito e sta crescendo, ma al di là dei singoli la squadra continua a crescere e sono orgoglioso della prestazione che hanno fatto i ragazzi”.