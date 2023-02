Milan-Torino, rivedi la conferenza stampa di Stefano Pioli (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 52

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro il Torino valevole del Giuseppe Meazza per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa. Nel momento più complicato della squadra rossonera, l’allenatore ha toccato diversi argomenti passando dal modulo che utilizzerà nelle prossime partite al possibile rischio di esonero in caso di nuova sconfitta. Spazio anche all’ormai imminente ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic, pronto a dare una mano ai suoi compagni di squadra. Ecco il video per rivedere la conferenza stampa integrale di Stefano Pioli.