Milan, Terracciano: “Qui posso crescere tanto, gruppo fantastico”

“Nel Milan ho visto l’ambiente migliore per la mia crescita. Qui ci sono tante grandi personalità come Ibra. Posso crescere tanto anche a livello umano. Sono sempre stato al Verona, ora vediamo di creare il mio nuovo futuro qui giorno dopo giorno”. Così Filippo Terracciano, da poco diventato un nuovo giocatore del Milan. “Sto già imparando tanto. Sia a livello calcistico che umano avrò una crescita importante. Poi c’è un gruppo fantastico. Allenarsi con campioni come Leao, Theo e Giroud mi darà tanto. Ora devo entrare il prima possibile negli schemi del mister”.