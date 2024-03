Milan, sospiro di sollievo: Mike Maignan ha riportato solo una contusione al ginocchio

Le valutazioni clinico strumentali a cui è stato sottoposto Mike Maignan hanno dato esito negativo per un interessamento capsulo-legamentoso del ginocchio. Si tratta solo di una contusione ricevuta nei primi minuti di Slavia Praga-Milan, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2023/2024, vinto poi dai rossoneri per 3-1. L’estremo difensore del Milan potrebbe riposare, in via precauzionale, domenica a Verona e poi riprendersi il posto fra i pali per Fiorentina-Milan dopo la sosta per le Nazionali.