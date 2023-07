Milan, Scaroni: “Non sono un grande esperto di calcio, ma sembra una squadra da Champions”

“Non sono un grande esperto di calcio, ma mi sembra che stiamo costruendo un Milan attrezzato per come si gioca in Champions League”. Lo ha detto il presidente del Milan, Paolo Scaroni, a margine di un evento organizzato con Bmw: “Pioli è l’elemento di continuità, l’ho visto di ottimo umore, è un uomo di buon carattere, quindi è sempre sorridente e rilassato, l’ho visto confidente e in perfetta sintonia con tutto il nostro team. Tutte le persone che hanno lasciato il Milan lasciano un fantastico ricordo in noi e in me in particolare, perché sono persone con cui ho avuto un fantastico rapporto in tutti questi anni e auguro a loro una grande carriera futura”.