Milan-Sassuolo 2-5, rossoneri travolti a San Siro: la reazione di Mauro Suma (VIDEO)

di Antonio Sepe 35

Il video della reazione di Mauro Suma a Milan-Sassuolo, match valido per la ventesima giornata di Serie A 2022/2023. Debacle per i rossoneri di Pioli, travolti davanti ai propri tifosi dai neroverdi con un sonoro 5-2. Prosegue il momento difficile dei campioni d’Italia, che non riescono a rialzare la testa dopo la batosta contro la Lazio e approcciano il derby della prossima settimana nella peggior maniera possibile. Tanta delusione ovviamente per il noto tifoso rossonero, amareggiato per il netto ko casalinga del Milan. In alto il video della sua reazione.